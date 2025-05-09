PFDK Ceza Verdi, Takım Fiyatları Yükseldi

FUTBOL İLE İLGİLİ DİSİPLİN CEZALARI DUYURULDU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye, Beşiktaş derbisi sırasında bir taraftarın Portekizli futbolcu Gedson’un gözüne lazer tutmasından dolayı 1 milyon 680 bin TL ve sportif ekipman talimatına aykırılık sebebiyle 168 bin TL olmak üzere toplam 1 milyon 848 bin TL para cezası verdi. Beşiktaş ise taraftarlarının neden olduğu olaylar yüzünden toplam 1 milyon 98 bin TL ceza aldı.

CEZALAR KONUSUNDA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 08.05.2025 tarihli toplantısında alınan kararlar belirtildi. Antalya spor Kulübü, 02.05.2025 tarihinde oynanan Antalya spor – Konya spor Trendyol Süper Lig karşılaşmasında taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle 168 bin TL para cezasıyla cezalandırıldı. Ayrıca, aynı maçta, Antalya spor Kulübü’ne 450 bin TL ceza verildi. Bu ceza, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı kesildi.

TAKIMLARA VERİLEN CEZALAR VE YAPTIRIMLAR

Kararların devamında, Konya spor Kulübü de, 02.05.2025 tarihinde Antalya spor – Konya spor maçında 168 bin TL para cezası aldı. Kayseri spor Kulübü, 03.05.2025 tarihinde oynanan Alanya spor – Kayseri spor müsabakasında akreditasyon sisteminin işletilmemesi nedeniyle 168 bin TL ceza aldı. Galatasaray ise, 03.05.2025 tarihinde oynanan Galatasaray – Sivas spor karşılaşmasında 168 bin TL ceza ile cezalandırıldı. Fenerbahçe, 04.05.2025 tarihinde Beşiktaş ile oynadığı maçta taraftarının gerçekleştirdiği saha olayları nedeniyle 1 milyon 680 bin TL ceza aldı.

TÜM CEZALARIN DETAYLARI

Adana Demirspor’un taraftarlarının neden olduğu olaylar neticesinde 168 bin TL ceza aldığı, Kasımpaşa’nın 05.05.2025’te oynanan karşılaşmadaki cezasının ise 750 bin TL olduğu belirtildi. Trabzonspor da, 05.05.2025 tarihinde Kasımpaşa maçında 660 bin TL ceza aldı. Tüm bu gelişmeler, Türkiye’nin Süper Lig’inde yaşanan disiplin ihlallerini ve sonuçlarını gözler önüne serdi.