PFDK Cezaları Açıklandı: İki Kulüp Başkanı ve Sezgin Gülnar’a Cezalar Verildi

AÇIKLANAN CEZALARIN DETAYLARI

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler sonucu cezaları duyurdu. Kurul, Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar’a, Galatasaray derbisinin ardından bir basın mensubuna yönelik saldırısından ötürü 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’a “yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi” dolayısıyla 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000 TL para cezası verildi.

ADANA DEMİRSPOR VE HATAYSPOR CEZALARI

Adana Demirspor A.Ş., 25.10.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor A.Ş.-Net Global Sivasspor müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle FDT’nin 36/1-ç maddesi gereğince 1.800.000 TL para cezası aldı. Aynı müsabakada, Adana Demirspor A.Ş. idarecisi Bedirhan Durak’ın sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000 TL para cezası verildi. Ayrıca, Adana Demirspor A.Ş. antrenörü Nedim Askeri’nin müsabaka hakemine yönelik aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı getirildi. Ataakaş Hatayspor, 26.10.2024 tarihinde oynanan Hatayspor-Kayserispor müsabakasında, stadyumda koltukların numaralandırılmamasından dolayı ihtar cezası aldı.

KAYSERİSPOR CEZALARI VE GÖZTEPE OLAYLARI

Bellona Kayserispor, aynı müsabakada zaman çizelgesine uymadığı için ihtar cezası aldı. Aynı zamanda taraftarlarının çirkin tezahüratları dolayısıyla da ihtar cezasıyla karşılaştı. Göztepe A.Ş. ise, 26.10.2024 tarihindeki Göztepe-Trabzonspor mücadelesinde merdiven boşluklarının kullanılmaması nedeniyle 157.500 TL para cezası aldı. Taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle de çeşitli elektronik bilet kısıtlamaları uygulanacağı belirtildi.

TRABZONSPOR VE GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ CEZALARI

Trabzonspor A.Ş., aynı karşılaşmadaki yasaklar dolayısıyla 90.000 TL para cezası ve taraftarlarının yaptığı çirkin tezahüratlar nedeniyle 210.000 TL ceza aldı. Gaziantep Futbol Kulübü, 27.10.2024 tarihinde oynanan Gaziantep-Tümosan Konyaspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 1.800.000 TL para cezasına çarptırıldı. Gaziantep Başkanı Memik Yılmaz da 30 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ CEZALARI

Galatasaray A.Ş., 28.10.2024 tarihinde yapılan müsabakada taraftarları nedeniyle ihtar cezası aldı; aynı zamanda çirkin tezahürat yapan bloklardaki seyircilerin biletleri bloke edildi. Beşiktaş A.Ş. de aynı maçta taraftarları nedeniyle 300.000 TL para cezası ile birlikte çeşitli ihlallerden ötürü ihtar cezası aldı. Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar’ın bir basın mensubuna saldırısı ise 120 gün hak mahrumiyeti cezasıyla sonuçlandı. Bu ceza, olayın ağırlığı ve basın mensubunun görevini yaptığı sıradaki etkisi göz önüne alınarak üst sınırdan belirlendi.