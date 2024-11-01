PFDK Cezaları İle İlgili Açıklama Yapıldı

CEZALAR AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler sonrasında cezaları duyurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar’a, Galatasaray derbisinin ardından basın mensubuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

BAŞKANLARA CEZA VERİLDİ

Aynı zamanda, Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’a, “yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi” sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 200.000 TL para cezası uygulandı.