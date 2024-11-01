More
Spor

PFDK Cezaları İle İlgili Açıklama Yapıldı

pfdk-cezalari-ile-ilgili-aciklama-yapildi

CEZALAR AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler sonrasında cezaları duyurdu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar’a, Galatasaray derbisinin ardından basın mensubuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı nedeniyle 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

BAŞKANLARA CEZA VERİLDİ

Aynı zamanda, Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak ve Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’a, “yasa dışı bahis şirketi olduğu iddia edilen firma reklamının stadyumda yayınlanmasına aracılık etmesi” sebebiyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası ve 200.000 TL para cezası uygulandı.

ÖNEMLİ

Gündem

Yapay Zeka Kullanımında Yeni Adımlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Yapay Zeka Enstitüsü'nün yapay zekanın etkin kullanımını desteklediğini ve verimliliği artıracağını vurguladı.
Manşet

Gaziantep FK: ‘İlk Yarıda Maçı Alabilirdik’

Gaziantep FK'nın teknik direktörü Selçuk İnan, Göztepe'yi 2-1 yendikleri maç sonrası, güçlü rakibe karşı gösterdikleri çabanın önemini vurguladı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.