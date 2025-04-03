PFDK’dan Beşiktaş ve Galatasaray’a Cezalar

SEMIH KILIÇSOY NEDEN CEZA ALDI?

PFDK, Beşiktaş’ın futbolcusu Semih Kılıçsoy’a gerçekleştirilen Galatasaray maçındaki kırmızı karta bağlı olarak iki maç men cezası verdi. Ayrıca, Beşiktaş ve Galatasaray’a çeşitli para cezaları ve seyirci yasakları uygulandı. Kayserispor ise stadyumda usulsüz seyirci alımı sebebiyle para cezası aldı.

BEŞİKTAŞ’A GELEN CEZALAR

PFDK’nın yaptığı toplantının ardından alınan kararlara göre, “Beşiktaş’ın, 26.03.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında yayınlanan beyanlarda yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 2.000.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına” karar verildi. Ayrıca, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’ya yönelik de “26.03.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabında yer alan beyanları dolayısıyla FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca 45 gün hak mahrumiyeti ve 1.500.000 TL para cezası verilmesine” karar verildi.

KAYSERİSPOR’UN CEZALARI

Kayserispor Kulübü’ne ait bir diğer ceza, “28.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor – Atakaş Hatayspor maçında stadyuma usulsüz seyirci alınması” sebebiyle FDT’nin 49/1. maddesi ile 720.000 TL para cezası şeklinde belirlendi. Aynı maçta aynı kulübün, merdiven boşluklarının kullanılmaması nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 225.000 TL para cezası aldığı bildirildi.

GALATASARAY’A DA CEZA GELDİ

Galatasaray da 29.03.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş – Galatasaray maçında taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratları gerekçesiyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 660.000 TL para cezası aldı. Ayrıca, “Çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribün seyircilerinin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi” ile birlikte bu taraftarların bir sonraki misafir kulüp olduğu maçta girişlerinin engellenmesine de karar verildi.