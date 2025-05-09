PFDK’dan Fenerbahçe’ye Lazer Cezası Verildi

İLGİLİ CEZALAR BELİRLENDİ

Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasına dair alınan kararlar açıklandı. PFDK’dan yapılan duyuruya göre, Fenerbahçe A.Ş. taraftarlarının rakip takım oyuncusuna lazer pointer tutmaları nedeniyle 1.680.000 TL para cezası alıyor. Bu olay, FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri çerçevesinde değerlendiriliyor. Aynı zamanda, bu olayla bağlantılı olarak KUZEY TRİBÜN M blokta bulunan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilerek bir sonraki ev sahibi kulüp maçına girişlerinin engellenmesi kararlaştırılıyor.

SPOR TOTO TRİBÜN’DE ÇİRKİN TEZAHÜRAT

Fenerbahçe, ayrıca sağlık ekipmanına dair talimatı ihlal etmesi nedeniyle 168.000 TL para cezasına çarptırılıyor. Bunun yanı sıra, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin tezahüratta bulunan SPOR TOTO TRİBÜN D-E, KUZEY TRİBÜN D-E bloklarındaki seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edilecek. Bu durumda, bu seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp müsabakasına girmeleri engelleniyor.

BEŞİKTAŞ’A DA CEZA VERİLDİ

Beşiktaş A.Ş. taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000 TL para cezası alıyor. Ayrıca, Beşiktaş’ın taraftarlarının çirkin tezahüratları sebebiyle, aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu karşılaşmada bu eylemi 13. kez gerçekleştirmesinden dolayı 930.000 TL para cezası veriliyor. Ayrıca, çirkin davranış sergileyen MİSAFİR TRİBÜN G-H-O bloklarındaki seyircilerin de bir sonraki misafir kulüp maçı için elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi kararlaştırıldı.