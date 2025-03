PFDK’dan Kayserispor’a Ceza Yağmuru

PFDK’DAN KAYSERİSPOR’A CEZA

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Kayserispor’a, Başakşehir karşılaşmasında yaşanan taraftar olayları, çirkin ve kötü tezahürat ile Sportif Direktör Muhammed Türkmen’in hakeme yönelik sportmenlik dışı tutumlarından dolayı ceza uyguladı. TFF’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, “Kayserispor kulübü, 08.03.2025 tarihinde oynanan Kayserispor-Başakşehir maçında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri çerçevesinde 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmıştır. Aynı maçta, Kayserispor’un taraftarları tarafından gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle, bu durumun sezon içinde ev sahibi oldukları ikinci kez yaşanması dolayısıyla FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 300.000 TL para cezası ile cezalandırılmıştır.”

CEZA HUSUSUNDA DETAYLAR

Açıklamada, “FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca, çirkin ve kötü tezahüratta bulunan Kuzey Alt Tribün C, D, Kuzey Üst Tribün K, Doğu Alt Tribün C, D, E, F, Doğu Üst Tribün L, Batı Alt Tribün B, C, F, ve Güney Alt Tribün C, D, E bloklarındaki seyircilerin elektronik biletleriyle ilgili kartlarının bloke edilmesi sonucunda, bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu karşılaşmaya girişleri engellenecektir. Bununla birlikte, Kayserispor Kulübü’nün antrenörü Muhammed Türkmen, müsabaka hakemine yönelik sportmenlik dışı davranışı dolayısıyla FDT’nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmen maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası almaktadır” denildi.

GELİŞMELERİ TAKİP EDECEĞİZ

Kayserispor’un aldığı bu ceza, kulübün taraftar davranışlarını ve yöneticilerinin tavırlarını sorgulamalara neden olurken, gelecek müsabakalarda bu tür olayların önüne geçilmesi adına alınacak önlemler merakla bekleniyor.