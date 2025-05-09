PFDK, Fenerbahçe’ye Lazer Cezası Verdi

CEZA KARARLARI AÇIKLANDI

Süper Lig’in 34. haftasında gerçekleşen Fenerbahçe-Beşiktaş maçında yaşanan olaylar sonucunda verilen cezalar açıklandı. PFDK tarafından yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe, 04.05.2025 tarihinde oynanan karşılaşmada, taraftarının rakip takım oyuncusuna lazer pointer tutması nedeniyle 1.680.000 TL para cezası aldı. Bu ceza, FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddelerine dayanıyor. Ayrıca Kuzey Tribün M blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle stadyuma girişlerinin engelleneceği belirtildi.

SİZCE FENERBAHÇE’YE DİĞER CEZALARDA UYGULANDI

Aynı karşılaşmada Fenerbahçe, sportif ekipman talimatına aykırı davranışı nedeniyle 168.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. Bununla birlikte taraftarlar tarafından gerçekleştirilen çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, Spor Toto Tribün D-E ve Kuzey Tribün D-E bloklarındaki seyircilerin de elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki ev sahibi mücadelesinde stadyuma girişlerinin engellenmesi kararlaştırıldı.

BEŞİKTAŞ’A DA CEZALAR UYGULANDI

Beşiktaş ise aynı maçta taraftarlarının neden olduğu saha olayları sonucu 168.000 TL ve çirkin tezahürat sebebiyle 930.000 TL para cezası aldı. Bu durum, söz konusu dejenere davranışların aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakalarda 13. kez gerçekleştirilmiş olmasından dolayı FDT’nin 53/2. maddesine göre ceza verilmesine sebep oldu. Misafir Tribün G-H-O bloklarda bulunan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilmesi ve bir sonraki misafir kulüp olduğu maçta stadyuma girişlerinin engellenmesi de karara bağlandı.