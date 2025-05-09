“PFDK, Fenerbahçe’ye Lazer Cezası Verdi.”

DİSİPLİNE CEZALARI BELLİ OLDU

Süper Lig’in 34. Haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan maçın ardından ceza kararları açıklandı. PFDK’dan gelen açıklamaya göre, Fenerbahçe’nin 04.05.2025 tarihinde gerçekleştirilen Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde, taraftarın rakip takım oyuncusuna lazer pointer tutarak yaptığı saha olayı nedeniyle toplamda 1.680.000 TL para cezası ile cezalandırıldığı bildirildi. Ayrıca, Kuzey Tribün M blokta bulunan taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilerek, ev sahibi kulübe ait gelecek maçlara girişlerinin engelleneceği ifade edildi.

Aynı müsabakada, Fenerbahçe’nin sportif ekipman talimatına uymaması sebebiyle 168.000 TL para cezası aldığı belirtildi. Fenerbahçe’nin, taraftarlarının sebep olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle bir dizi cezaya tabii tutulacağı açıklandı. Bu kapsamda, Spor Toto Tribün D-E ve Kuzey Tribün D-E numaralı bloklardaki taraftarların elektronik bilet kartlarının bloke edilerek, bir sonraki ev sahibi kulübü olduğu müsabakaya girişlerinin engelleneceği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ İÇİN DE CEZALAR VAR

Beşiktaş’ın 04.05.2025 tarihindeki Fenerbahçe karşılaşmasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 168.000 TL para cezası ile cezalandırıldığı aktarıldı. Ayrıca, Beşiktaş taraftarlarının gerçekleştirdiği çirkin ve kötü tezahüratlar sebebiyle tekrarı göz önünde bulundurularak, 930.000 TL para cezasının da uygulanacağı ifade edildi. Misafir Tribün G-H-O bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kartlarının bloke edilerek, bir sonraki misafir kulübü olduğu karşılaşmaya girişlerinin engelleneceği bilgisi verildi.