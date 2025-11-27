PFDK Fenerbahçeli Ederson ve Sallai için Karar Verdi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından alınan yeni kararlar kamuoyuna duyuruldu.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY CEZALARI

Fenerbahçe’nin oyuncusu Ederson için ceza tayinine gerek olmadığı belirtilirken, Galatasaray oyuncusu Sallai 2 maç men cezası aldı. TFF’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Zecorner Kayserispor’un 22 Kasım 2025 tarihinde Gaziantep FK ile oynadığı maçta taraftarların sebep olduğu çirkin ve kötü tezahürat sonucu FDT’nin 53/3. maddesi gereğince, Kuzey Tribün C-D blokta bulunan seyircilerin elektronik biletlerinin bloke edilerek bir sonraki ev sahibi maçına girişlerinin engelleneceği ifade edildi. Ayrıca, Zecorner Kayserispor’un idarecisi Mustafa Baki Ersoy’a, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından ötürü talimatlara aykırılık nedeniyle 40.000 TL para cezası verildi.

EYÜPSPOR VE GALATASARAY CEZALANDIRILDI

İkas Eyüpspor’un 22 Kasım’da Fatih Karagümrük ile yaptığı maçta taraftarların çirkin tezahüratları nedeniyle FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca ihtar cezası verildi. Ayrıca, Kapalı Tribün C blokta bulunan taraftarların elektronik bilet kartları bloke edilerek bir sonraki maçlarına girişleri engellenecek. Aynı gün Galatasaray’ın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta da, taraftarların gerçekleştirdiği çirkin tezahürattan ötürü Kuzey Tribün’deki bazı seyircilerin biletleri bloke edildi. Galatasaray idarecisi Abdullah Kavukcu’ya da 40.000 TL para cezası uygulandı. Oyuncu Roland Sallai, rakip takıma yönelik ciddi faulü gerekçesiyle 2 resmi maçtan men cezası aldı.

GÖZTEPE VE KOCAELİSPOR’A YÜKSEK CEZALAR

Göztepe’nin 23 Kasım’da Kocaelispor ile oynadığı karşılaşmada, tekrar eden kötü tezahüratlar nedeniyle 700.000 TL para cezası verildi ve çeşitli bloklardaki taraftarların elektronik biletleri bloke edildi. Kocaelispor ise aynı tarihte Göztepe’ye karşı oynadığı maçta daha önce misafir olduğu maçlarda benzer eylemler gerçekleştirdiği için 520.000 TL para cezasına çarptırıldı. Taraftarlarının neden olduğu saha olayları da 220.000 TL para cezası gerektirdi.

BEŞİKTAŞ’TAN ÇAYKUR RİZE YORUMU

Beşiktaş’ın 23 Kasım’daki Samsunspor maçında, taraftarların çirkin tezahüratları sonucunda elektronik biletleri bloke edilen birçok bloğun bulunduğu belirtildi. Çaykur Rizespor ise, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yine çirkin tezahüratlar dolayısıyla benzer bir ceza aldı. Rizespor’un resmi sosyal medya paylaşımları ise ceza gerektirmediği değerlendirildi.

ÖĞRENİLEN YENİ CEZALAR

Tüm bu olayların yanı sıra, Tümosan Konyaspor, Hesap.com Antalyaspor ve diğer öncelikli kulüpler de çirkin ve kötü tezahüratlardan dolayı yaptırımlar aldı. Her kulübe, taraftarların neden olduğu zararlar göz önünde bulundurularak para cezaları verildi ve hem misafir hem de ev sahibi kulüpler için düzenlemeler yapıldı. İmaj Altyapı Van Spor ve diğer kulüpler de benzer gerekçelerle disiplin cezasına tabi tutuldu. Antrenörlerin statüsü ve çalışma esasları talimatlarına aykırılıkları dolayısıyla da farklı kulüplere para cezası uygulandı.

Sonuç olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, taraftarların eylemleri ve kulüplerin sorumlulukları üzerine belirli numaralandırmalarla ceza uygulamaya devam ediyor.