PFDK Kararları: Mourinho ve Güvenç’e Ceza

PFDK’DEN ÇIKAN KARARLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Galatasaray kalecisi Günay Güvenç hakkında PFDK’ye yapılan sevkler sonucu anlaşmaya varılmıştır. Jose Mourinho hakkında yapılan açıklamada, 06.03.2025 tarihinde medyada (Sky Sports News) yaptığı futbolun ve kurumların itibarını zedeleyici beyanlar nedeniyle PFDK’ye sevk edildiği belirtilmiştir. Ancak, “ceza tayinine yer olmadığına” karar verilmiştir.

Galatasaray A.Ş., 09.03.2025 tarihinde oynanan Corendon Alanyaspor – Galatasaray müsabakasında yaşanan saha olayları nedeniyle 168.000.-TL para cezasına çarptırılmıştır. FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca uygulanan bu ceza, Galatasaray’ın mensuplarının neden olduğu olaylar sonucunda verilmiştir. Ayrıca, aynı müsabakada Galatasaray takımının sportmenliğe aykırı hareketlerinden dolayı FDT’nin 40/2. maddesi doğrultusunda 60.750.-TL para cezası verilmiştir.

GÜNAY GÜVENÇ’E VERİLEN CEZA

Müsabakada Galatasaray sporcusu Günay Güvenç’in rakip takım mensubuna karşı sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle FDT’nin 36/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakadan men ve 58.500.-TL para cezası ile cezalandırıldığı açıklanmıştır.