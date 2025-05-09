PfdK; Kayserispor’a 168 Bin TL Ceza

PFDK KAYSERİSPOR’A PARA CEZASI VERDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Kayserispor’a 168 bin TL para cezası uygulanmasına karar verdi. Alanyaspor ile Kayserispor arasında gerçekleşen Süper Lig karşılaşmasında, akreditasyon talimatlarına uyulmaması sonucu bu ceza verilmesine hükmedildi.

CEZA ALAN İDARECİLERİN AÇIKLAMASI

PFDK, aynı maçta akreditasyon yönetmeliğine uymayan Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve Başkan yardımcısı Rıza Erkut Yurdemi’ye, her biri için 58 bin 500 TL para cezası verilmesini kararlaştırdı. Ek olarak, kulüp idarecileri Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven’e ihtar cezası uygulanmasına da karar verildi.

PFDK’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

PFDK tarafından yapılan açıklama ise şu şekilde: “Kayserispor Kulübü’nün, 03.05.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor-Kayserispor Süper Lig müsabakasında, akreditasyon sisteminin işletilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 168.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü Başkanı Nurettin Açıkalın’ın müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Rıza Erkut Yurdemi’nin, müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca 58.500 TL para cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada Kayserispor Kulübü idarecisi Hasan Aki, Ali Sofularlı, Ali Fidan ve Furkan Güven’in müsabaka sonrasında akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca ihtar cezası ile cezalandırılması kararlaştırıldı.”