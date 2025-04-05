PFDK, Mourinho’ya 3 Maç Ceza Verdi

MOURINHO’YA 3 MAÇ CEZA VERİLDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili kararlarını açıkladı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un burnunu sıkması nedeniyle “rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket” suçlamasıyla 3 maç ceza aldı.

FRED VE MERT HAKAN YANDAŞ’A DA CEZA

Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Fred, “müsabaka hakemine yönelik hakaret” sebebiyle 3 maç cezalandırıldı. Mert Hakan Yandaş ise “rakip takım sporcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle 1 maç ceza alan isimler arasında yer aldı.

YARDIMCI ANTRENÖRLERE 4’ER MAÇ CEZASI

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti, “rakip takım sporcusuna yönelik hakaret” gerekçesiyle 4 maç ceza alırken, Kaleci Antrenörü Sandro Zufic de “müsabaka hakemine fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareket” suçlamasıyla 4 maç cezalandırıldı.

FENERBAHÇE’YE 900 BİN 750 TL PARA CEZASI

PFDK, Fenerbahçe Kulübü’ne ise toplamda 900 bin 750 TL para cezası uyguladı. Kararlar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yaşanan olayların ardından geldi.