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PFDK, Mourinho’ya 3 Maç Cezası Verdi

PFDK’NIN CEZALARI VE MOURINHO’NUN HAKKINDAKİ KARAR

PFDK, Ziraat Türkiye Kupası’nda gerçekleşen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında meydana gelen olaylar nedeniyle sarı-lacivertli takıma ceza kesti. Kurul, Okan Buruk’un burnunu sıkması nedeniyle “saldırı”dan sevk edilen Jose Mourinho’yu “sportmenliğe aykırı hareket”ten 3 maçla cezalandırdı. Ayrıca, PFDK, Mourinho’ya verilen cezada daha önceki emsal kararların dikkate alındığını belirtti.

EMSAL KARARLAR VE ŞENOL GÜNEŞ ÖRNEĞİ

Mourinho’ya verilen cezada referans alınan emsal karar, 2017 yılında Türkiye Kupası’nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde meydana gelen Şenol Güneş’in Simon Kjaer’e uyguladığı harekettir. Güneş, Kjaer’e gerçekleştirdiği bu hareket sonrası 1 maçla cezalandırılmıştı.

DERBİDE YAŞANAN OLAYLAR VE HAKEMİN TEPKİSİ

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Kadıköy’de oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-kırmızılılar 2-1’lik skorla galip geldi ve yarı finale yükseldi. Maç sonrası Okan Buruk ile hakemler arasında karşı karşıya gelen Mourinho, Buruk’un yüzüne fiziksel müdahalede bulunarak burnunu sıkmıştı ve Buruk yere düşmüştü. Olay sırasında Mourinho’nun yanında bulunan İrfan Can Kahveci, Okan Buruk’a yardım etmeye çalıştı. Deneyimli teknik adam, yerden kalktıktan sonra oldukça öfkeli bir duruma gelmiş ve çevresindekiler tarafından sakinleştirilmeye çalışılmıştı. Maçın hakemi Cihan Aydın, Mourinho dahil çeşitli sebeplerden dolayı toplamda 7 isme kırmızı kart göstermişti.

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