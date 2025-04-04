PFDK, Mourinho’yu Saldırı Nedeniyle Sevk Etti

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASI SEVK KARARLARINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrasında yaptığı değerlendirmelerin ardından sevk kararlarını duyurdu. Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik ‘saldırı’ iddiası nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

SEVK EDİLEN İSİMLER VE GEREKÇELERİ

– Jose Mourinho: Saldırı

– Fred: Hakaret

– Mario Branco: Talimatlara aykırı hareket

– Mert Hakan Yandaş: Saldırı

– Sandro Zufic: Sportmenliğe aykırı hareket

– Salvatore Foti: Hakaret

– Barış Alper Yılmaz: Saldırı

– Kerem Demirbay: Saldırı

KULÜPLERE YÖNELİK SEVK KARARLARI

Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

BEKLENEN CEZALAR VE MADDELER

– **Madde 44 – Saldırı**:

– Jose Mourinho: 5-10 maç

– Barış Alper Yılmaz: 5-10 maç

– Mert Hakan Yandaş: 5-10 maç

– Kerem Demirbay: 5-10 maç

– **Madde 41 – Hakaret**:

– Fred: 3-7 maç

TFF’NİN AÇIKLAMASINDA YER ALAN DETAYLAR

TFF’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1- Fenerbahçe Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle 52. madde kapsamında, ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle 46. madde ve ilgili talimatlar uyarınca sevkine karar verilmiştir.”

“2- Galatasaray Kulübü’nün aynı maçtaki ‘çirkin tezahürat’ ve ‘saha olayları’ nedeniyle 53. ve 52. maddeler uyarınca, ayrıca takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 40. madde kapsamında sevkine karar verilmiştir.”

“3- Beşiktaş Kulübü’nün 03.04.2025 tarihli müsabakadaki ‘saha olayları’ ve yönetici açıklamalarının ‘futbolun itibarını zedeleyici’ bulunması nedeniyle 38. madde uyarınca sevk edilmesine karar verilmiştir.”

“4- Göztepe Kulübü’nün aynı tarihli maçtaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle 53. madde kapsamında sevkine karar verilmiştir.”