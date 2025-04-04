PFDK, Mourinho’yu Saldırı Nedeniyle Sevk Etti

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE YAŞANAN OLAYLAR İÇİN SEVK KARARI ALDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle yaptığı değerlendirme sonucunda çok sayıda sevk kararı açıkladı.

JOSE MOURINHO VE OKAN BURUK OLAYI

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Mourinho’nun bu olay nedeniyle 5-10 maç arası ceza alması bekleniyor.

SEVK EDİLEN DİĞER İSİMLER VE GEREKÇELERİ

Fenerbahçe’den Fred “hakaret”, Mario Branco “talimatlara aykırı hareket”, Mert Hakan Yandaş “saldırı”, Sandro Zufic “sportmenliğe aykırı hareket” ve Salvatore Foti “hakaret” gerekçeleriyle sevk edildi. Galatasaray’dan ise Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay “saldırı” nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi.

KULÜPLERE YÖNELİK SEVK KARARLARI

Fenerbahçe ve Galatasaray kulüpleri de “çirkin ve kötü tezahürat”, “saha olayları” ve “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi. Her iki kulübün de bu olaylar nedeniyle ceza alması bekleniyor.

BEKLENEN CEZALAR

PFDK’nın sevk kararlarına göre, saldırı suçlamasıyla sevk edilen isimlerin 5-10 maç, hakaret suçlamasıyla sevk edilenlerin ise 3-7 maç arası ceza alması öngörülüyor.

TFF’NİN AÇIKLAMASINDA YER ALAN DETAYLAR

TFF’nin yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Galatasaray A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca sevkine karar verilmiştir” ifadeleri yer aldı.

DİĞER KULÜPLER HAKKINDAKİ SEVK KARARLARI

Açıklamada ayrıca Trabzonspor, Beşiktaş ve Göztepe kulüpleri hakkında da çeşitli gerekçelerle sevk kararları alındığı belirtildi. Beşiktaş yöneticisi Orhan Özalp’in yaptığı açıklamalar nedeniyle kulüp ve kendisi hakkında sevk kararı çıktığı ifade edildi.