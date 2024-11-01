PFDK’nın Derbi Sonrası Verdiği Cezalar: Sezgin Gülnar’ın Durumu

CEZA KARARLARI AÇIKLANDI

PFDK, Galatasaray – Beşiktaş maçının ardından basın mensubu Emre Kaplan’a saldıran Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar’a 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Ayrıca, Beşiktaş’a taraftarlarının oluşturduğu çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gibi nedenlerle toplam 558 bin TL para cezası tespit edildi. PFDK’nın 31.10.2024 tarihli toplantısında alınan kararlar şu şekildedir:

ADANA DEMİRSPOR CEZALANDIRILDI

Adana Demirspor A.Ş., 25.10.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor – Net Global Sivasspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1.800.000 TL para cezası aldı. Aynı müsabakada, Adana Demirspor yöneticisi Bedirhan Durak, 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000 TL para cezası ile cezalandırıldı. Adana Demirspor antrenörü Nedim Askeri de müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 58.500 TL para cezası aldı.

ATAKAŞ HATAYSPOR İHTAR CEZASI ALDI

Atakaş Hatayspor’un 26.10.2024 tarihinde oynadığı Hatayspor – Bellona Kayserispor maçındaki koltukların numaralandırılmaması nedeniyle ihtar cezası verildi.

BELLONA KAYSERİSPOR CEZALARI

Bellona Kayserispor, aynı müsabakada zaman çizelgesine uymadığı için ihtar cezası aldı. Ayrıca, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle de ihtar cezası verildi. Misafir tribün kuzey üst D2 blokta yer alan seyircilerin elektronik biletlerinde kartlarının bloke edilmesine karar verildi.

GÖZTEPE CEZA ALDI

Göztepe A.Ş., 26.10.2024 tarihindeki Göztepe – Trabzonspor mücadelesinde merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle 157.500 TL para cezası ile cezalandırıldı. Aynı maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahürat yaptığı tespit edildiği için bu seyircilerin bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişinin engellenmesine karar verildi.

TRABZONSPOR’A PARA CEZASI

Trabzonspor, aynı müsabakada merdiven boşluklarının boş bırakılması nedeniyle 90.000 TL para cezası aldı. Bunun yanı sıra, taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle 210.000 TL para cezasıyla cezalandırıldığı bildirildi.

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ CEZA ALDI

Gaziantep Futbol Kulübü, 27.10.2024 tarihinde oynanan Gaziantep FK – Tümosan Konyaspor maçında sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 1.800.000 TL para cezası aldı. Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz da 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000 TL para cezası ile cezalandırıldı.

DİĞER CEZA VERİLEN TAKIMLAR

Tüm liglerde ceza alan takımlar arasında Tümosan Konyaspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fatih Karagümrük, Ahlatcı Çorum FK, Şanlıurfaspor, Alagöz Holding Iğdır FK gibi kulüpler yer aldı. Her bir kulübe ilişkin ceza detayları ve miktarları belirlendi.

Sonuç olarak, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından alınan bu kararlar, disiplini sağlama ve güvenli bir spor ortamı yaratma amacı güdüyor.