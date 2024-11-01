PFDK’nın Derbi Üzerine Verdiği Cezalar

PFDK CEZALARI AÇIKLANDI

PFDK, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçın ardından, basın mensubu Emre Kaplan’a saldıran Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar’a 120 gün hak mahrumiyeti cezası verdi. Disiplin Kurulu, Beşiktaş’a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş olmaması gibi nedenlerle toplamda 558 bin TL para cezası uyguladı. PFDK’nın kararları şu şekildedir:

Adana Demirspor, 25.10.2024 tarihinde oynanan Adana Demirspor – Net Global Sivasspor Trendyol Süper Lig müsabakasında sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1.800.000 TL para cezasıyla cezalandırıldı. Aynı maçta kulüp idarecisi Bedirhan Durak, 30 gün hak mahrumiyeti ve 200.000 TL para cezası aldı. Antrenör Nedim Askeri’ye de hakeme yönelik hareketi nedeniyle soyunma odasına girişi yasaklandı ve 58.500 TL ceza verildi.

HATAYSPOR’A İHTAR CEZASI

Atakaş Hatayspor, 26.10.2024 tarihinde oynanan Atakaş Hatayspor – Bellona Kayserispor maçında, stadyumdaki koltukların numaralandırılmaması nedeniyle ihtar cezası aldı. Bellona Kayserispor, zaman çizelgesine uymadığı için benzer bir ceza ile karşılaştı. Taraftarlarının çirkin tezahüratı nedeniyle de ihtar cezası verildi.

GÖZTEPE VE TRABZONSPOR CEZA ALDI

Göztepe, 26.10.2024 tarihindeki müsabakada merdiven boşluklarını boş bırakmadığı için 157.500 TL cezası aldı. Aynı maçta, Göztepe taraftarlarının çirkin tezahüratlarda bulunmasından dolayı bazı seyircilerin elektronik bilet kartları bloke edildi. Trabzonspor da merdiven boşlukları nedeniyle 90.000 TL ceza aldı ve misafir tribün seyircilerine yönelik bloke uygulandı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ CEZA AĞIRLAŞTI

Galatasaray, 28.10.2024 tarihinde oynanan Galatasaray – Beşiktaş mücadelesinde taraftarlarının çirkin tezahüratları nedeniyle ihtar cezası aldı. Beşiktaş, aynı maçta taraftarlarının davranışları neticesinde toplamda 300.000 TL para cezasına çarptırıldı. Ayrıca, Beşiktaş görevlisi Sezgin Gülnar, basın mensubuna saldırısından dolayı 120 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

DİĞER CEZALAR VE HUSUSİ DURUMLAR

Fatih Karagümrük’ten Umut Köse, hakeme hakaret ettiği için ceza alırken, Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın da akredite olmayan alanlarda bulunduğu gerekçesiyle ihtar cezası aldı. Ayrıca, Yozgat Belediyespor taraftarlarının çirkin tezahüratları nedeniyle ceza verildi. Ulaştırılan cezalara dair detaylı listeler, kulüplerin idari durumunu gözler önüne seriyor.