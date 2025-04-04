PFDK Sevkleri Açıklandı: Mourinho’ya Saldırı Gerekçesi

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİ SONRASI SEVK KARARLARINI AÇIKLADI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası derbisinin ardından yaptığı değerlendirme sonucunda sevk kararlarını duyurdu. Jose Mourinho’nun Okan Buruk’a yönelik ‘saldırı’ iddiası nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

SEVK EDİLEN İSİMLER VE GEREKÇELERİ

Fenerbahçe tarafında:

– Jose Mourinho: Saldırı

– Fred: Hakaret

– Mario Branco: Talimatlara aykırı hareket

– Mert Hakan Yandaş: Saldırı

– Sandro Zufic: Sportmenliğe aykırı hareket

– Salvatore Foti: Hakaret

Galatasaray tarafında:

– Barış Alper Yılmaz: Saldırı

– Kerem Demirbay: Saldırı

Kulüpler bazında:

– Galatasaray: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

– Fenerbahçe: Çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket

BEKLEYEN CEZALAR VE MADDELER

Madde 44 – Saldırı:

– Jose Mourinho: 5-10 maç

– Barış Alper Yılmaz: 5-10 maç

– Mert Hakan Yandaş: 5-10 maç

– Kerem Demirbay: 5-10 maç

Madde 41 – Hakaret:

– Fred: 3-7 maç

TFF’NİN AÇIKLAMASINDA YER ALAN DETAYLAR

TFF’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca, ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

GALATASARAY VE DİĞER KULÜPLERLE İLGİLİ KARARLAR

Açıklamada Galatasaray için de şu ifadeler kullanıldı: “GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve ‘4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

Beşiktaş ve Göztepe ile ilgili de sevk kararları alındığı belirtilen açıklamada, bu kulüplerin de çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle PFDK’ya sevk edildiği ifade edildi.