PFDK Sevkleri Açıklandı: Mourinho’ya Saldırı Gerekçesi

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDE YAŞANAN OLAYLAR İÇİN SEVK KARARI ALDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle yaptığı değerlendirme sonucunda çok sayıda sevk kararı açıkladı.

JOSE MOURINHO VE OKAN BURUK OLAYLARI PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho’nun Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a yönelik “saldırı” niteliğindeki hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiği belirtildi.

SEVK EDİLEN İSİMLER VE GEREKÇELERİ

PFDK’nın sevk ettiği isimler ve gerekçeleri şöyle sıralandı:

– Jose Mourinho: Saldırı

– Fred: Hakaret

– Mario Branco: Talimatlara aykırı hareket

– Mert Hakan Yandaş: Saldırı

– Sandro Zufic: Sportmenliğe aykırı hareket

– Salvatore Foti: Hakaret

– Barış Alper Yılmaz: Saldırı

– Kerem Demirbay: Saldırı

KULÜPLERE YÖNELİK SEVK KARARLARI

Galatasaray için “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle sevk kararı alındı. Fenerbahçe ise “çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi.

BEKLENEN CEZALAR VE MADDELER

Sevk maddelerine göre beklenen cezalar şu şekilde:

– Madde 44 – Saldırı: Jose Mourinho (5-10 maç), Barış Alper Yılmaz (5-10 maç), Mert Hakan Yandaş (5-10 maç), Kerem Demirbay (5-10 maç)

– Madde 41 – Hakaret: Fred (3-7 maç)

TFF’NİN AÇIKLAMASINDA YER ALAN DETAYLAR

TFF’nin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-SİPAY BODRUM FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ‘saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İÇİN AYRINTILI SEVK KARARLARI

Açıklamada Fenerbahçe ve Galatasaray için ayrıntılı sevk kararları da paylaşıldı. Fenerbahçe’nin “5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” gerekçesiyle sevk edildiği belirtildi. Galatasaray’ın ise “4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle sevk edildiği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE’YE YÖNELİK SEVK KARARLARI

Açıklamada ayrıca Beşiktaş ve Göztepe’nin de çeşitli gerekçelerle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Beşiktaş’ın “saha olayları” ve “futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar” nedeniyle, Göztepe’nin ise “çirkin ve kötü tezahürat” gerekçesiyle sevk edildiği kaydedildi.