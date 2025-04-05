PFDK Sevkleri Açıklandı: Mourinho’ya Saldırı Gerekçesi

PFDK FENERBAHÇE-GALATASARAY DERBİSİNDEKİ OLAYLARI DEĞERLENDİRDİ

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası derbisinin ardından yaşanan olayları değerlendirdi. Yapılan incelemeler sonucunda çok sayıda oyuncu, teknik ekip üyesi ve kulüp yöneticisi hakkında sevk kararı alındı.

JOSE MOURINHO VE DİĞER İSİMLER TEDBİRLİ OLARAK PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Fenerbahçe’nin teknik direktörü Jose Mourinho, Okan Buruk’a yönelik “saldırı” iddiası nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Mourinho’nun yanı sıra Fred (hakaret), Mario Branco (talimatlara aykırı hareket), Mert Hakan Yandaş (saldırı), Sandro Zufic (sportmenliğe aykırı hareket) ve Salvatore Foti (hakaret) de sevk edilen isimler arasında yer aldı.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’YE ÇOKLU SEVK KARARI

Galatasaray kulübü, çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile takım halinde sportmenliğe aykırı hareket gerekçeleriyle PFDK’ya sevk edildi. Barış Alper Yılmaz ve Kerem Demirbay ise “saldırı” iddiaları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edildi.

Fenerbahçe kulübü de çirkin tezahürat, saha olayları, talimatlara aykırı hareket ve takım halinde sportmenliğe aykırı davranış gerekçeleriyle sevk edildi.

BEKLENEN CEZALAR VE SEVK MADDELERİ

Saldırı (Madde 44) nedeniyle sevk edilen Jose Mourinho, Barış Alper Yılmaz, Mert Hakan Yandaş ve Kerem Demirbay için 5-10 maç arası ceza bekleniyor. Hakaret (Madde 41) nedeniyle sevk edilen Fred ise 3-7 maç arası ceza alabilir.

TFF’NİN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

TFF’nin yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe A.Ş. Kulübü’nün 02.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki ‘çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, ‘saha olayları’ nedeniyle 52. maddesi uyarınca, ‘talimatlara aykırı hareketleri’ nedeniyle 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13 ve 14. maddeleri uyarınca ve ‘5 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle 40. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE DE PFDK YOLUNDA

Açıklamada ayrıca, Beşiktaş’ın saha olayları ve futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle, Göztepe’nin ise çirkin tezahürat gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildiği belirtildi. Beşiktaş yöneticisi Orhan Özalp de futbolun itibarını zedeleyici açıklamalar nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edildi.