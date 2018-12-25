PFDK’dan Fenerbahçe’ye ihtar!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Fenerbahçe’nin Giresunspor maçındaki çirkin ve kötü tezahüratını affetmedi.

PFDK kararları açıklandı. Buna göre Fenerbahçe’ye, Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Giresunspor deplasmanında taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ihtar verildi.

İşte PFDK kararları

1- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübünün, 20.12.2018 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ-ANTALYASPOR A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada DARICA GENÇLERBİRLİĞİ Kulübü sporcusu RAŞİT SEVİNDİR’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- GİRESUNSPOR Kulübünün, 20.12.2018 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

3- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 20.12.2018 tarihinde oynanan GİRESUNSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- MENEMEN BELEDİYESPOR Kulübünün, 19.12.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-MENEMEN BELEDİYESPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka sonrası flaş röportaja ve basın toplantısına teknik sorumlu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 18.12.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve aynı sezon içinde kupa kategorisinde ev sahibi

kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

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