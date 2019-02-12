PFDK’dan Galatasaray’a ceza

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Galatasaray Kulübü’ne para cezası verdiğini duyurdu.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun 12.02.2019 tarih ve 53 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, A takım listesinde Türkiye A Milli Futbol Takımı’nda oynama uygunluğu bulunan futbolculardan en az dördünün 15. yaş gününe denk gelen sezon ile – 21. yaş gününe denk gelen sezonlarda kesintili veya kesintisiz en az 3 sezon veya 36 ay kendi kulübünde tescilli olması gerekirken kriterlere uygun futbolcu bildirilmemesinden dolayı talimatlara aykırılık takdiren 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- İSTANBULSPOR A.Ş. idarecisi ÖMER SARIALİOĞLU’nun, sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından dolayı takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

3- GALATASARAY A.Ş.’nin, 06.02.2019 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş. – HATAYSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

PFDK Başkanı

ŞAMPİY10