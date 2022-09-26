Pfizer’ın CEO’sunun testi pozitif çıktı

Corona virüse karşı aşı geliştiren Pfizer’ın CEO’su Albert Bourla’nın test sonucu pozitif çıktı.

Albert Bourla iki gün önce yaptığı açıklamada iyi hissettiğini ve semptom göstermediğini söyledi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) yönergelerini izlediğini kaydeden 60 yaşındaki CEO, henüz güncellenmiş güçlendirici Kovid-19 aşısını yaptırmadığını ifade etti.

Pfizer ve Moderna’nın güncellenmiş güçlendirici aşılarını 31 Ağustos’ta onaylayan CDC, koronavirüse yakalandıktan sonra aşı yaptırmanın üç ay kadar ertelenebileceğini düşünüyor.

Bourla da 14 Ağustos’ta koronavirüse yakalandığını ve hafif semptomlar yaşadığını duyurmuştu.

Selanik doğumlu ABD’li yönetici yeni attığı tweet’te ise “Büyük ilerleme kaydetsek de virüs hâlâ bizimle” diye konuştu.S