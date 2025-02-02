Philadelphia’daki Uçak Kazası Kaybı Arttı

KAZA VE YARALILAR HAKKINDA İSTATİSTİKLER

Yerel hastanelerden alınan bilgilere göre, yaşanan kazadan ötürü en az 20 kişi yaralanarak tedavi altına alındı. Yaralılar arasında bazıları ciddi yaralanma yaşarken, ilk tedavilerinin ardından önemli bir kısmı taburcu edildi. Kazanın ardından gerçekleşen patlamalar, çevrede bulunan evlerin alevler içinde kalmasına sebep oldu. Uçak, Northeast Philadelphia Havaalanı’ndan Springfield, Missouri’ye gitmek üzere havalandı. Ancak kısa bir süre içinde Roosevelt Mall yakınlarındaki bir mahalleye düştü ve çevreye büyük zarar verdi.

UÇAKTAKİ YOLCU PROFİLİ

Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, kazanın ardından gerçekleştirdiği açıklamada uçakta 6 Meksikalı vatandaşın hayatını kaybettiğini doğruladı. Sheinbaum, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı diledi ve konsolosluk yetkililerinin ailelerle irtibatta olduğunu açıkladı. Philadelphia Belediye Başkanı Cherelle Parker, düzenlediği basın toplantısında uçaktaki 6 kişinin bir çocuk, annesi ve 4 uçuş personelinden oluştuğunu belirtti. 6 yaşındaki çocuğun, Philadelphia’daki Shriners Çocuk Hastanesi’nde tedavi gördüğü ve tedavisinin tamamlanmasının ardından eve dönmeye hazırlandığı bildirildi.

BÖLGEDEN YANGIN VE HASAR RİSKİ

Philadelphia’nın Yönetici Direktörü Adam Thiel, kazanın ardından bölgedeki büyük enkazın dört ila altı şehir bloğuna yayıldığını ifade etti. Uçaktan düşen parçaların bazıları uzak bölgelere dağılırken, çevredeki evlerin çoğu önemli hasar gördü. Bölge sakinleri, yerel yetkililer tarafından güvenlik amaçlı olay yerinden uzaklaştırıldı. ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Philadelphia’daki uçak kazasını üzüntüyle karşıladığını belirtti. “Yine masum hayatlar kaybedildi. İlk müdahale ekiplerine teşekkür ediyorum” dedi. Philadelphia Belediye Başkanı Parker ise, kazanın ardından herkesin dua ve desteklerini ailelere iletmesini istedi. Uçak kazası sonucunda meydana gelen yangınlar, çevredeki bazı iş yerleri ve konutları da etkiledi. Güvenlik tedbirleri devam ederken, elektrik şirketi PECO, çevredeki birtakım müşterilerinin elektriğini keserek ilk müdahale ekiplerinin güvenliğini sağlamaya çalıştı.