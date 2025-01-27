Philips, Yeni Monitör Serisini Tanıtıyor

PHILIPS MONİTÖRLERİ YENİ ÜRÜN GRUBUNU SUNUYOR

Philips, 5 yıl garantili ve 10. jenerasyon TCO Sertifikasına sahip ilk iş ürün grubunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu adım, şirketin dayanıklılığı yüksek ve çevre dostu ürünler sunma taahhüdünü gözler önüne seriyor. Yeni modeller, Philips Monitörlerinin çevresel sorumluluğun sürdürülebilirliği açısından küresel standartlara uyum sağlamasının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Belirtilen modeller hakkında daha fazla bilgi, piyasaya sürüldükçe kademeli olarak paylaşılacak. Philips Monitörleri, yüksek performans ve çevreye duyarlı ürün taleplerine yanıt veriyor.

ÜRÜNLERİN TASARIMINA DAİR DETAYLAR

Profesyonel alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan Philips Monitörleri, üst düzey performansı sürdürülebilir özelliklerle bir araya getiriyor. 5 yıllık garanti, elektronik ürünlerin uzun ömürlülüğü sayesinde çevresel ayak izini düşürme çabalarını yansıtıyor. Bu yaklaşım, tüketicilere daha uzun yaşam döngüsü sunarak e-atığı azaltmayı da hedefliyor.

TCO SERTİFİKASI NEDİR?

10. jenerasyon TCO Sertifikası, çevresel, toplumsal ve döngüsel ekonomi kriterlerini kapsayan IT ürünlerine verilen uluslararası bir sürdürülebilirlik sertifikası olarak tanımlanıyor. Uzatılan garanti, ürünlerin dayanıklılığına ve bu doğrultuda sürdürülebilirlik hedeflerine katkı sağlıyor.

5 yıl garantili ve TCO Sertifikalı ilk jenerasyon 10 monitörleri, 2025 yılının Şubat ayından itibaren piyasada yer alacak. Bu güncel ürünler, tüketicilerin sürdürülebilir ve performans odaklı çözümler arayışlarını karşılamak üzere tasarlandı.