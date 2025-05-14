Pi Network, 100 Milyon Dolar Ayırdı

PI NETWORK’ÜN YENİ GİRİŞİM FONU

Kripto dünyasında öne çıkan projelerden biri olan Pi Network, 14 Mayıs’ta yaptığı açıklamayla ekosistemini büyütmeye yönelik önemli bir adım attı. Pi Foundation, “Pi Network Ventures” adını verdiği yeni girişim fonunu duyurarak tam 100 milyon dolarlık kaynak ayırdığını söyledi. Bu yeni fon, Pi’nin yalnızca blokzincir odaklı değil, ayrıca yapay zekâ, oyun, finans teknolojisi, e-ticaret, yerleşik ödeme sistemleri ve sosyal medya gibi geniş bir alanda projelere yatırım yapmayı hedefliyor.

YENİ GİRİŞİM MODELİ

Fonun önceliği, Pi token’ı entegre eden ve günlük hayatta kullanılabilir çözümler geliştiren girişimler olacak. Pi Network Ventures, geleneksel kripto yatırım fonlarından farklı olarak, klasik girişim sermayesi (VC) modelini benimseyecek. Bu model, girişimlerin potansiyelini erken aşamalarda analiz edip uzun vadeli destek sunmayı kapsıyor. Fon; fikir aşamasından B Serisi ve sonrası yatırımlara kadar farklı büyüklükteki projelere açık olacak.

KAR AMAÇSIZ YAKLAŞIM

Kâr amacı gütmeyen bu yaklaşım, Pi Network’ün vizyonuna da paralel bir biçimde ilerliyor. Amaç, sadece yatırım getirisini değil, aynı zamanda Pi ekosistemine katkıyı da önceliklendirmek. Pi Network, bu strateji ile hem Pi token’a olan talebi artırmayı hem de farklı sektörlerde yenilikçi çözümler geliştirilmesini teşvik etmeyi planlıyor.