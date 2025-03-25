Pi Network Neden Büyük Borsalarda Yok?

Pi Network projesi, mobil uygulama aracılığıyla madencilik yapma fırsatı sunarak geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Ancak projenin bu kadar ilgi görmesine rağmen “Pi Network neden Binance’te listelenmiyor?” ve “Coinbase Pi Coin’i neden eklemiyor?” gibi sorular sıkça gündeme geliyor. Peki, Pi Network’ün büyük kripto borsalarında listelenmemesinin arkasındaki nedenler neler? İşte detaylı yanıtlar…

ŞEFFAFLIK EKSİKLİĞİ

X platformunda analizler yapan Dr. Altcoin, Pi coin’in listelenme sürecindeki gecikmeyi Pi Core Team’in (Pi Çekirdek Ekibi) şeffaflık eksikliğine bağlıyor. Analist, özellikle milyarlarca Pi coin’in kilitlenmesi ve yakılmasıyla ilgili mekanizmaların belirsizliğinin, bu sürecin temel sorunlarından biri olabileceğini savunuyor.

SEBEPLERİ ANLAŞILIR KILIYOR

Dr. Altcoin yaptığı bir açıklamada, “Artık Pi’nin Binance ve Coinbase gibi büyük borsalarda neden listelenmediğini daha iyi anlıyorum. Görünüşe göre Pi Core Team, hâlâ milyarlarca Pi coin’in kilitlenmesi ve yakılmasıyla ilgili şeffaf bir bilgi sunmamış.” şeklinde ifade ediyor. Bu durum, pi coin’in daha büyük borsalarda yer bulmasını zorlaştıran faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.