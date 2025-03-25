Pi Network’ün Listelenme Sorunu ve Şeffaflık Eksikliği

PI NETWORK’ÜN LİSTELEME SÜRECİ

Yoğun talebe rağmen, özellikle Binance üzerinde Pi Network’ün işlem görememesi topluluk için zor bir hedef olarak kalıyor. X platformunda analiz yapan Dr. Altcoin, Pi coin’in listelenme sürecinde yaşanan gecikmeyi, Pi Core Team’in (Pi Çekirdek Ekibi) şeffaflık eksikliğine bağlıyor. Analist, milyonlarca Pi coin’in kilitlenmesi ve yakılması mekanizmalarının belirsizliğinin, bu sürecin temel sorunlarından biri olabileceğini düşünüyor. Dr. Altcoin, “Artık Pi’nin Binance ve Coinbase gibi büyük borsalarda neden listelenmediğini daha iyi anlıyorum. Görünüşe göre Pi Core Team, hâlâ milyarlarca Pi coin’in kilitlenmesi ve yakılmasıyla ilgili şeffaf bir bilgi sunmamış,” diyor.

DOLAŞIMDAKİ PI COİN MİKTARI

Analist, daha önce yaptığı değerlendirmelerde dolaşımdaki Pi coin miktarının 10 milyon azalarak 6,77 milyar adede düştüğünün altını çiziyor. Dr. Altcoin, Pi Core Team’in arz üzerinde değişiklik yaparak fiyatları dengelemeye çalıştığını belirtiyor. Bunun sonucunda, şeffaflık eksikliğinin piyasa manipülasyonu gibi yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini ifade ediyor. Dr. Altcoin, Pi Core Team’in şeffaflığını artırması gerektiğini, aksi takdirde topluluktaki coin’lerin bir dolardan daha düşük fiyatlarla işlem görmesi durumunda Pi Network’ün borsalarda listelenme ihtimalinin azalacağını öngörüyor.

CENTRALEYSALIK ENDİŞELERİ

Bu spekülasyonlar, Pi Network’ün merkeziyetçilik sorunları hakkında son dönemlerde duyurulan kaygılarla örtüşüyor. Özellikle SuperNode’ların merkeziyet kontrolü ve yönetim şeffaflığı konusundaki endişeler dile getirilmişti. Bu faktörlerin, Pi Network’ün Binance ve Coinbase gibi üst düzey borsalarda listelenmesini daha da geciktirebileceği düşünülüyor. Ancak tüm bu endişelere karşın, Pi Network topluluğu güçlü destek vermeye devam ediyor. Proje, sosyal medya platformlarında 4 milyon takipçiyi aşarak kullanıcı tabanını büyütüyor.

BİNANCE ANKETİ VE TOPLULUĞUN TUTUMU

Ayrıca Binance tarafından gerçekleştirilen bir ankette katılımcıların yüzde seksen altısı Pi’nin borsada listelenmesini istiyor. Fakat Binance, henüz bu konuda herhangi bir adım atmadığı için tartışmalar sürüyor. Yüksek oranda destek almasına rağmen, Pi coin’in listelenmemesi destekçileri arasında hayal kırıklığı yaratıyor.