Pi Network’ün Token’ı Pi 0,65 Dolar. Ancak Fiyat 0,61 Dolar. 14 Mayıs’ta Duyuru Bekleniyor. Yatırımcı İlgisi Düşük Seyrediyor. Piyasa Kararsız, Yükseliş Zorlaşıyor. Duyuru Başarıyla Olursa Yükseliş Olasılığı

PI TOKEN’DA SON DURUM

Pi Network’ün yerel token’ı PI, son 24 saat içinde yüzde 12 artış göstererek 0,65 dolara ulaştı. Ancak bu artış uzun sürmedi ve fiyat 0,61 dolara düştü. Bu yükselişin arkasında, 14 Mayıs’ta yapılacağı beklenen önemli ekosistem duyurusuna dair beklentiler yatıyor.

YATIRIMCI İLGİSİ DÜŞÜK

Piyasada yaşanan bu toparlanmaya rağmen, PI hâlâ dar bir fiyat aralığında sıkışıp kalmış durumda. Yatırımcı ilgisinin düşük seyretmesi, fiyatın kalıcı olarak yukarı çıkmasını zorlaştırıyor. Son bir ay içerisinde Pi Network’e yönelik yatırımcı ilgisi belirgin bir şekilde azalmış durumda. ABD Merkez Bankası’nın faizleri sabit tutması piyasada genel bir iyimserlik oluşturmuş olsa da, bu olgu PI fiyatlarına tam olarak yansıyamadı.

TEKNİK GÖSTERGELERİN DURUMU

Teknik verilere bakıldığında, güçlü bir yükseliş sinyali görülmüyor. MACD göstergesi, yalnızca sınırlı pozitif sinyaller sunuyor ve bu durum piyasanın kararsız olduğunu gösteriyor. Fiyat, 0,61 ile 0,57 dolar arasında sıkışmış durumda. Eğer 0,61 dolar düzeyi destek olarak korunursa ve fiyat 0,71 doları aşarsa, yatırımcıların güveni artabilir ve yeni bir yükseliş dalgası başlayabilir. Ancak bunun için piyasa duyarlılığında net bir değişiklik yaşanması gerekiyor.

14 MAYIS DUYURUSU VE ETKİLERİ

14 Mayıs’taki duyuru, PI için yeni bir dönüm noktası olabilme potansiyeline sahip. Ancak beklentilerin karşılanmaması durumunda, fiyatın yeniden düşüşe geçmesi de olabiliyor. Yatırımcılar bu tarih itibarıyla gelişmeleri dikkatle takip etmeye devam edecek.