Pi Token Değer Kaybediyor, Düşüş Sürebilir

DÜŞÜŞ TRENDİ DEVAM EDİYOR

PI token, 26 Şubat’ta ulaştığı 3 dolar seviyesinden sonra aşağı yönlü bir paralel kanal içerisinde hareket ediyor. Bu teknik formasyon, sürekli olarak daha düşük zirveler ve dipler yaparak bir düşüş trendinin yaşandığını gösteriyor. Present ifadesiyle PI fiyatı şu an 0,67 dolar seviyesine geriledi ve bu süreçte yüzde 78 oranında değer kaybetti. Düşüş kanalı kırılmadıkça, teknik görünümün düşüş yönünde kalmaya devam etmesi bekleniyor. Mevcut görünüm, fiyatın kanalın alt sınırını aşabileceğine de işaret ediyor. Bu durum, nisan ayında potansiyel bir düşüşün daha da derinleşebileceğini gösteriyor.

İŞLEM HACMİNDEKİ DÜŞÜŞ BELİRSİZLİĞİ ARTIRIYOR

Bitget Wallet Operasyon Direktörü Alvin Kan, ana ağa geçiş sonrası yaşanan satış dalgasını şu şekilde açıklıyor: “Bu değer kaybı, PI token’ı etkiliyor.” Bu değerlendirme, aynı zamanda PI token’ın işlem hacmiyle de destekleniyor. Günlük işlem hacmi şu anda 156 milyon dolar seviyesinde ve bu rakam, 2 Mart’ta kaydedilen 1,38 milyar dolara göre yüzde 89’luk bir azalmayı gösteriyor. Böyle bir gerileme, piyasalardaki ilginin azaldığını ve eğer alım tarafı daha da zayıflarsa, fiyat düşüşünün devam edebileceğini ortaya koyuyor.

NİSAN AYINDA YATIRIMCILAR NE BEKLİYOR?

Alvin Kan, yatırımcılar için belirsizliğin sürdüğünü vurguluyor: “PI’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) kısa vadede bir toparlanma olasılığını gösteriyor.” Şu anda bu gösterge 37,20 seviyesinde. Eğer bu değer 30’un altına inerse, PI aşırı satım bölgesine giriyor ve bu da kısa süreli bir toparlanmanın habercisi olabiliyor. Satıcıların yorulması durumunda, PI’ye olan talep geçici olarak artabilir ve bu senaryoda fiyatın 0,90 dolara kadar yükselebileceği öngörülüyor. Ancak diğer taraftan, PI spot piyasasında Güç Dengesi (BoP) verisi -0,69 seviyesinde ve bu da satış baskısının hâlâ devam ettiğini gösteriyor. Bu durum, satıcıların fiyat üzerinde hâkimiyet kurduğunu ve alım tarafının zayıfladığını ortaya çıkarıyor. Eğer bu gidişat sürerse, PI fiyatı 0,62 dolara kadar gerileyebilir.