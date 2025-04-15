Pi Tunçlandı, Hâlâ Pozitif.

MACD GÖSTERGESİ POZİTİF HAVA SÜRDÜRÜYOR

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksama) göstergesi, Pi Network’teki olumlu havanın azalsa da tamamen kaybolmadığını ortaya koyuyor. Gösterge hâlâ pozitif bölgede bulunuyor; bu durum kısa vadede fiyatın yukarı yönlü hareket edebileceğine işaret ediyor. İvme düşüş gösterse bile mevcut trend bozulmamış durumda. Piyasa koşulları destek verirse, Pi bu yükselişine devam edebilir.

KORELASYON DURUMU GÜÇLÜ

Pi’nin Bitcoin ile olan fiyat korelasyonu oldukça yüksek bir seviyede: 0,84. Bu, Pi’nin fiyatının Bitcoin’deki dalgalanmalardan önemli ölçüde etkilendiğini gösteriyor. Eğer Bitcoin 85 bin doların üzerinde kalmayı başarırsa, Pi için yeni bir yukarı yönlü hareket olasılığı ortaya çıkabilir. Şu anda 0,74 dolar seviyesinden işlem gören Pi, son beş günde yüzde 26 değer kazanmış durumda. Bu ivmenin korunabilmesi için fiyatın 0,70 doların üzerinde kalması kritik önem taşıyor.

DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Eğer 0,70 dolar destek seviyesi korunursa, sıradaki direnç noktası olan 0,87 dolara ulaşma şansı artar. Söz konusu seviye aşılırsa, dikkatler 1 dolara çevrilecektir. Hem piyasa duyarlılığı hem de Bitcoin’in güçlü duruşu, bu hedefe ulaşılmasına yardımcı olabilir. 1 dolar üzerindeki kapanışlar ise daha geniş bir ralliye işaret edebilir. Ancak, Bitcoin’de bir düşüş gerçekleşirse, Pi de bu eğilime paralel hareket edebilir. 0,70 dolar desteğinin kırılması durumunda önce 0,60 dolar, ardından 0,51 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Bu da yükseliş senaryosunun geçersiz hale gelmesine yol açabilir.