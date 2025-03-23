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Pide Fiyatı Tartışması Kavgaya Dönüştü

OLAYIN YAŞANDIĞI YER

Bursa’da fırıncılarla bir müşteri arasında yaşanan gerilim, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesi’nde gerçekleşti. Pide almak üzere fırına giden bir kişi, aldığı pidenin fiyatını yüksek buldu.

TARTIŞMANIN BAŞLANGICI

Müşteri, fırıncılarla tartışmaya başladı. Bu tartışma, kısa sürede büyüyerek kargaşaya dönüştü. Çevrede bulunan insanlar, tarafları ayırmakta zorluk yaşadı.

KAMERAYA YANSIMASI

Olayın gergin anları, cep telefonu kameralarına yansıdı. Çekilen görüntüler, yaşanan kavganın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne seriyor.

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