Pide fiyatları belli oldu

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, pide fiyatlarını açıkladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, bu yıl kentte ramazan ayında 330 gram sade pide 6 TL’den, yumurtalı pide ise 7,5 TL’den satılacağını duyurdu.

Bu yıl ramazan ayında ilk oruç 1 Nisan’ı 2 Nisan’a bağlayan gece tutulmaya başlayacak.

Ramazana az bir süre kala pide fiyatları da belli olmaya başladı.

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, 330 gram sade pidenin 6 liraya satılacağını açıkladı.

330 gram susamlı yumurtalı ve 415 gram pide 7,5 lira olacak.

415 gram susamlı yumurtalı pide ise 9 liradan satılacak.

GEÇEN YIL 365 GRAM SADE PİDE 4 LİRAYDI

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da 365 gram sade pide fiyatı 4 lira olarak belirlenmişti.