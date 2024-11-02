“Pide Unutuldu, Aydın’da Festival Yapıldı”

PİDE KÜLTÜRÜNÜ UNUTULDU

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yer alan Pide ve Gençlik Festivali, yerel kültürlerin tanıtımı için yapılmasına rağmen pidenin adının anılmamasıyla dikkat çekti. Festival, Yenipazar Belediyesi önünden Beylik Başkanı Malik Ercan’ın liderliğinde bando eşliğinde gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikte birçok kişi, pidenin tanıtımının yapılacağını düşünse de, içerik olarak daha çok eğlence odaklı bir organizasyon gerçekleştirildi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, sürekli olarak ekonomik kriz ve kaynak kısıtlılığı sorunlarıyla karşı karşıya olduklarını dile getirirken, düzenlenen festivalin gider bütçesi hakkında herhangi bir bilgilendirme yapmadı. Festivalin sunuculuğunu üstlenen Sevtuğ’un açılışını yaptığı gecede, ilk olarak zeybek ekibi sahne aldı. Ardından sanatçı Asrın performans sergiledi. Başkan Malik Ercan, sahneye çıkarak sunucu Sevtuğ ve sanatçı Asrın’a çiçekler ve ilçenin ürünlerinden oluşan bir sepet hediye etti. Adına etkinlik düzenlenen pidenin tamamen unutulduğu festivalde, Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, gecikmeli olarak halkın Cumhuriyet Bayramı’nı kutlamayı ihmal etmedi.