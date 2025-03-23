Pikap Kasasında Tehlikeli Yolculuk Yapan Çocuklar

SOĞUK HAVA VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Eskişehir’de yaşanan bir olay, pek çok kişinin dikkatini çekti. Soğuk havaya aldırış etmeden bir pikabın kasasında yolculuk yapan iki çocuğun durumu, “bu kadarı da pes” dedirtti. Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde bulunan Efsaneler Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 42 NG 954 plakalı pikap aracın kasasında seyahat eden çocuklar gözlemlendi.

GÜVENSİZ YOLCULUK

Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan soğuk havada kasada yolculuk yapan çocukların hali, izleyenleri şaşırttı. Araçta yolcu koltuğu boş kalırken, çocukların kilometrelerce bu şekilde ilerlemesi bir kez daha güvenlik kurallarının önemini ortaya koydu.