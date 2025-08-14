Pikap Saldırısında Baba Oğlu Yaralandı

ÇORLU’DA PİKABA ATEŞ AÇILDI

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir pikap, baba ve oğlunun içinde bulunduğu sırada kurşun yağmuruna tutuldu. Olayda, pikabın isabet alan kısmında 1 kişi hafif yaralandı. Olay, Hıdırağa Mahallesi girişinde bulunan Fatih Caddesi üzerinde gerçekleşti.

HUSUMETLİLERİN ATEŞİNE HEDEF OLDULAR

A.E. yönetimindeki pikaba, husumetlileri olduğu belirtilen bir araçtan silahlı saldırı gerçekleştirildi. Araçta bulunan sürücü A.E. yara almadan kurtulurken, yanında bulunan oğlu O.E. (20) boynundan hafif bir şekilde yaralandı. Olay sonrası saldırganlar kayıplara karıştı ve yaralı genç hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

DÜĞÜN SONRASI GELİN ALMA YOLCULUĞU

Olayın ayrıntılarına göre, geçtiğimiz günlerde düğün merasimi olan O.E., babasıyla birlikte kız evinden gelini almak üzere Süleymanpaşa ilçesine doğru yola çıkmıştı. Yakıt almak için durdukları sırada saldırıya uğradıkları ifade edildi. Polis, saldırganların tespit edilmesi için soruşturma başlattı.