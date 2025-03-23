Pikapla Eğlenceli Kar Turu Yaptılar

KAR YAĞIŞIYLA EĞLENCE DOLU ANLAR

Gümüşhane’de kar yağışının keyfini çıkaran bir grup arkadaş, pikaplarının arkasına bağladıkları lastiklerle ilçede eğlenceli bir tur gerçekleştirdi. Köse ilçesinde etkili olan kar yağışı sırasında, bu arkadaş grubu araç tekerlekleriyle ilçenin yollarını dolaşarak renkli anlar yaşadı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kar yağışı sonrası karla kaplanan yollar üzerinde şarkılar söyleyerek eğlenen gençlerin çektiği bu anlar, sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve büyük ilgiyle karşılandı. İzleyenlerin gülümsemesine yol açan görüntüler, eğlencenin ve arkadaşlığın sembolü haline geldi.

EĞLENCELİ ANILAR VE GÖZLERİN ÜZERİNDE OLDUĞU ANLAR

Ömer Kesler, sosyal medyada paylaştığı videolarla bu eğlenceli anları ölümsüzleştirerek, “Arkadaşlarımla çok eğlenceli vakit geçirdik. İlçedeki vatandaşlar da bizi meraklı gözlerle izledi” şeklinde ifade etti. Bu anlar, kar yağışıyla birlikte bir araya gelen gençlerin neşesini ve eğlencelerini yansıtırken, toplumsal bir kaynaşma da sağladı.