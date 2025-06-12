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Piknik Masası Çalan K.K. Tutuklandı

OLAYIN GELİŞİMİ

Samsun’da bir sitenin bahçesinden piknik masası çalan kişi, polisin takibi sonucunda yakalanarak tutuklandı. Olay, İlkadım ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir sitenin bahçesinden yaklaşık 15 bin TL değerindeki piknik masası çalındı. Bunun üzerine İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hızlı bir şekilde harekete geçti.

KİŞİNİN YAKALANMASI

Yapılan araştırmalar sonucunda hırsızlığın K.K. (46) tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Ekipler, K.K.’yı ilçede takip ederek yakaladı ve gözaltına aldı. Çalınan piknik masası ise bulundu ve site yetkililerine iade edildi.

MAHKEME SÜRECİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan K.K., adliyeye sevk edildi. Burada çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu gelişmeler, sitelerdeki güvenlik önlemlerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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