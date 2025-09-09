Piknik Tüpü Alev Aldı, Korku Yaşandı

KORKU DOLU ANLAR

Karaman’da başlığını değiştiren piknik tüpü aniden alev topuna dönüşerek korku dolu anların yaşanmasına yol açtı. Yangın, Yunus Emre Mahallesi’nde bulunan TOKİ evleri B1-19 Blok’ta gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 7 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairede kocasıyla birlikte yaşayan Saniye Ç. (66), yemek pişirmek amacıyla balkonda piknik tüpünün başlığını değiştirip ateş yaktı. Gaz kaçağı olan tüp birden alev aldı.

KOMŞULAR YARDIM İSTEDİ

Yaşlı kadın, durumu farkedince hemen kocası Cengiz Ç.’yi (74) elinden tutarak dışarı çıkardı ve komşularından yardım istemek için bağırdı. Saniye Ç.’nin yardım çağrısı üzerine apartman sakinleri hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar sonrasında bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik önlemleri alırken, itfaiye ekipleri alev alan piknik tüpünü ıslak bezle sararak güvenli bir şekilde dışarı çıkardı. Tüpün alev alması sonucunda dairenin balkonunda başlayan yangın da kısa sürede kontrol altına alındı.

Tüpün yanması nedeniyle daireden kocasını da alarak dışarıya çıktıklarını polislere aktaran Saniye Ç., “İçerde eşim vardı. Yangın çıkınca onu tuttuğumla dışarı çıkardım. Piknik tüpünü takıyordum, birden alev aldı” dedi. Yangın sırasında balkondaki eşyaların da küçük çaplı maddi hasar gördüğü belirtildi.