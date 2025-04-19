Pil Geri Dönüşüm Kampanyası Tamamlandı

ATIK PİL GERİ DÖNÜŞÜM KAMPANYASININ FİNALİ

DURACELL ile Doğa Koleji’nin birlikte yürüttüğü atık pil geri dönüşüm kampanyası ‘Battery Friends Forever’ bu yılki dönemini ödül töreniyle sonlandırdı. Türkiye genelindeki 88 kampüsün katılımıyla gerçekleştirilen kampanya aracılığıyla öğrenciler, geri dönüşüme destek olmak amacıyla toplamda 3 bin 224 kilogram atık pil topladı. Toplanan piller, dezavantajlı bölgelere ulaşacak bilim setlerine dönüştürülecek.

BİLİM SETLERİ DE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞACAK

Bu kapsamda, Tuzla Doğa Koleji Kampüsü’nde yapılan ödül törenine Doğa Koleji yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve Duracell Türkiye temsilcileri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından öğrencilerin çevre bilinciyle gerçekleştirdiği faaliyetler büyük takdir gördü ve en fazla pil toplayan kampüsler de ödüllendirildi. Duracell Türkiye, Afrika ve Distribütör Operasyonları Pazarlama Direktörü Canan Berkem Uzun, etkinlikte “Battery Friends Forever, sadece bir atık pil kampanyası değil; binlerce çocuk için bilim ve doğa için umut kaynağıdır. Sürdürülebilirlik konusunda erken yaşta kazanılan alışkanlıkların geleceğimizi şekillendireceğine inanıyoruz” dedi.

EĞİTİMSEL VE SOSYAL BOYUT



Doğa Koleji Ekoloji Bölüm Başkanı Merve Topçuoğlu ise kampanyanın eğitimsel ve sosyal boyutunu vurguladı. Topçuoğlu, “Doğa Koleji’nde verdiğimiz Ekoloji eğitiminde öğrencilerimizin doğa ile bağlarını güçlendiriyoruz. 88 kampüsümüz bu kampanyaya katıldı ve 3 bin 224 kilogram atık pil toplandı. Bilim setleri, YGA tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılarak binlerce çocuğun bilimle tanışmasına destek olacak” diye konuştu. Ayrıca, sürdürülebilirlik projeleri ile öğrencilerin doğaya karşı sorumluluklarını anlamalarını sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

DOĞA BİLİNCİ VE SORUMLULUK

Topçuoğlu, “Geleceğin Doğası için yaşamı sürdürülebilir biçimde iyileştirmek amacıyla yürütülen projede; sürdürülebilir yaşamın temel ipuçlarından biri çöp ve atık kavramlarının bilincinde olmaktır. Öğrencilere doğaya karşı sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak en önemli hedeflerimizden biridir” dedi. Törenin sonunda öğrenciler, atölye alanında öğretmenleriyle birlikte geri dönüşümün önemini vurgulayan pankartlar tasarladı.