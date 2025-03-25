Pilot Pasaportunu Unuttu, Uçak Geri Döndü

UÇAK, PİLOTTAN DOLAYI GERİ DÖNDÜ

ABD’den Çin’e seyahat eden United Airlines’a ait bir yolcu uçağı, pilotun pasaportunu unuttuğunu fark etmesinin ardından geri dönmek zorunda kaldı. Uçak, 22 Mart’ta Los Angeles’tan havalanarak Çin’in Şanghay kentine gitmek üzere yola çıktı. Pasifik Okyanusu üzerinde, pilot pasaportunun yanına almadığını anladı ve pilot, uçağı geri döndürerek San Francisco’ya iniş yaptı.

YENİ MÜRETTABAT YARDIMIYLA HEDEF ŞEHRE ULAŞILDI

ABD basını, uçakta toplamda 257 yolcu ve 13 mürettebat bulunduğunu belirtti. Uçak kalkıştan yaklaşık 2 saat sonra San Francisco’ya indi. United Airlines, yaptığı açıklamada, “Pilotun pasaportu yanında değildi. Yolcularımı hedef ülkeye ulaştırmak için aynı gece yeni bir mürettebat ayarladık. Yolculara yemek kuponları ve tazminat verildi” ifadelerini kullandı. Yeni mürettebatla tekrar havalanan uçak, yaklaşık 6 saatlik bir rötarın ardından Şanghay’a ulaştı.

PİLOTUN ANONSU TEPKİ TOPLADI

Uçakta bulunan Çinli yolcu Yang Shuhan, pilotun anons sisteminden “pasaportumu unuttum” diyerek çok sinirli bir sesle konuştuğunu aktardı. Uzmanlar, olayı utanç verici bulurken, bu durumu United Airlines gibi uluslararası bir havayolu şirketi açısından “kabul edilemez” olarak nitelendirerek “disiplin eksikliğini” ortaya koyduğunu vurguladı. Ayrıca, bu hatanın hava yolu için boşaltılan jet yakıtı ve yolculara yapılacak tazminatlar gibi maliyetler göz önünde bulundurulduğunda pahalıya mal olabileceği ifade edildi.