Pilot Piste Tavşan Gördü, Uyardı

PİSTTE TAVŞAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda, kalkış hazırlığı yapan bir uçağın pilotu pistte dolaşan bir tavşan gördü. Pilot, “Pistin içinde tavşan dolaşıyor” diyerek hava trafik kontrolörlerine durumu aktardı. Sabah saatlerinde gerçekleşen olayda, kalkış için hazırlanan uçağın pilotu dikkatini çeken tavşanı tespit etti ve hemen hava trafik kontrolörüyle iletişim kurarak bilgilendirdi.

Tavşan, pisti terk ettiği sırada uçuş güvenliğini tehlikeye atabilecek bir durum meydana gelmedi. O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı. Pilot, “Şuan pistin içinde bir tavşan dolaşıyor” ifadeleriyle durumu vurguladı. Kontrol kulesi, “Pistin içinde değil mi şu an bulunduğunuz noktada?” diye sordu. Pilot, “Doğrudur” diye yanıtlayarak tavşanın pistin dışına çıktığını bildirdi. Kule, pistteki durumu dikkatle takip etti.