PİLOT’un 13. Dönem Girişimleri Açıklandı

GİRİŞİM HIZLANDIRMA PROGRAMI PİLOT’UN 13. DÖNEMİ KABUL ALAN GİRİŞİMLERİ

Türk Telekom Ventures, girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve yerli teknoloji girişimlerini küresel pazarlara taşımayı hedefleyen PİLOT programının 13. dönemine kabul edilen girişimleri açıkladı. Şirketin bildirdiğine göre, Türk Telekom, 2013 yılından bu yana teknoloji odaklı girişimleri destekleyerek, bu girişimlerin iş modellerini uluslararası pazara taşımalarına olanak sağlıyor. Bu süreçte, PİLOT programına dahil olan girişimler, Türk Telekom Ventures’ın yatırımlarındaki bilgi ve deneyimlerinden yararlanarak kapsamlı stratejik büyüme desteği alıyor.

GÜÇLÜ DESTEK VE FİNANSMAN FIRSATLARI

PİLOT’un 13. döneminde seçilen 10 girişim, büyümelerini hızlandırmak amacıyla Türk Telekom Ventures’tan 360 derece destek elde ediyor. Bu bağlamda, kabul edilen girişimler 200 bin lira nakit desteği ve yatırım fırsatına sahip oluyor. Ayrıca, bu girişimler programın sonunda yurt dışında tasarlanan özel küresel girişimcilik programına katılma hakkı kazanıyor. Böylece, girişimciler, Türk Telekom’un iş bağlantılarından, satış ve pazarlama kanallarından ve yüksek teknoloji alanındaki deneyimlerinden faydalanma imkanı buluyor. Türk Telekom’un teknoloji altyapısına, 400’den fazla uzman mentöre ve geniş yatırımcı ağına erişim, girişimcilerin büyümesinde önemli bir destek sunuyor.

YENİLİKÇİ VE İNOVATİF GİRİŞİMLER

PİLOT’un 13. döneminde yer alan girişimler arasında Exin Health, yapay zeka destekli bir platformla ameliyathane süreçlerini yeniden şekillendiriyor. ORGenie, cerrahi formların otomatik doldurulmasını sağlayarak belgelemeye harcanan süreyi yüzde 65 oranında azaltıyor. Tam otomatik 3D iç mimari tasarımı sunan Homster, müşterilere hızla kişiselleştirilmiş tasarımlar sağlıyor. Klart AI ise otonom yapay zeka asistanı olarak manuel işlemleri otomatikleştirerek operasyonel hataları azaltıp verimliliği artırıyor. HR-Tech çözümü olan Ono, firmaların kariyer yönetimi süreçlerini iyileştirerek zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyor. Priam AI, siber güvenlik alanında kullanıcıların tehditlere hızlı bir şekilde yanıt vermesine olanak tanıyor. Enerji mühendisliği alanında Ratio Energy, batarya enerji depolama sistemlerinin optimizasyonunu sağlarken, Refabric, moda profesyonellerine trend odaklı koleksiyon önerileri sunuyor. Sağlık alanındaki Retinow, yapay zeka destekli tarama teknolojisiyle güvenilir erken teşhis çözümleri sunuyor. Werover, rüzgar türbini kanatlarının izlenmesine yönelik yenilikçi bir sistem geliştirmişken, Zuzzuu, pazarlama ve e-ticarette müşteri kazanım süreçlerini kolaylaştırıyor.

STRATEJİK GÖRÜŞLER VE VİZYON

Türk Telekom Ventures Genel Müdürü Muhammed Özhan, yapılan açıklamada, “Küresel rekabet kurallarının teknolojiyle yeniden yazıldığı bu dönemde, sadece teknolojiyi takip eden değil, teknolojiye yön veren bir Türkiye inşasında lider rolü üstleniyoruz.” dedi. Özhan, 2013 yılından bu yana erken aşama girişimlere verdikleri desteğin bu vizyonun en somut örneği olduğunu belirterek, destekledikleri her girişimin Türkiye’nin yeni unicornu olması hedefiyle çalıştıklarını ifade etti. “Yurt dışında girişimlere özel bir program ile alanında uzman kişilerden eğitim almalarını sağlıyoruz. Girişimlerin küresel pazarlara açılması için Türk Telekom’un geniş iş bağlantıları önemli bir faktör oluyor.” diyen Özhan, “Her bir girişimde biz, bir fikirden daha fazlasını görüyoruz.” açıklamasında bulundu.