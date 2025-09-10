Pilot Uygulama 2026’da Başlayacak

HAFTADA DÖRT GÜN MESAİ UYGULAMASI

Orta Vadeli Program’da (OVP) bulunan düzenlemeye göre haftada dört gün çalışma planının 2026 yılında ilk kez pilot uygulaması başlatılacak. OVP’de çalışma hayatındaki değişiklik kısmında, “İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda çalışma günleri ayarlaması için pilot uygulama yapılacaktır” açıklaması yer aldı. Bu durum, haftada dört gün mesai uygulamasının test edileceği şeklinde yorumlandı. Belirlenen plana göre uygulama, 2026 yılına kadar hazırlanacak ve başlangıçta belirli kamu kurumlarına ve kuruluşlara uygulanacak. Pilot uygulamanın başarılı olması durumunda, hem kamu hem de özel sektöre yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

ÇALIŞANLARIN VERİMLİLİĞİ İÇİN TEMEL AMACIN BELİRLENMESİ

Programın ana hedefleri arasında çalışanların iş-özel yaşam dengesinin korunması, iş motivasyonunun artırılması ve verimlilik kaybının önlenmesi yer alıyor. Kısa çalışma haftası modeli, dünya genelinde de giderek daha fazla benimseniyor. Bunun yanı sıra, Resmi Gazete’de yayımlanan Orta Vadeli Program’daki en dikkat çekici maddelerden biri de Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES) oldu. Mevcut olan Bireysel Emeklilik Sistemi’nden (BES) farklı olarak, çalışanların zorunlu birikim yapmalarını öngören düzenlemede, maaşlardan her ay yüzde 3 oranında kesinti yapılması planlanıyor ve uygulamanın 2026 yılının ikinci çeyreğinde başlanması öngörülüyor.

SİSTEMİN İŞLEYİŞİ VE ŞARTLAR

Hazırlanan taslak dahilinde, çalışanların maaşlarından yapılacak kesinti tutarına eşit oranda işverenin de sisteme katkı sunması gerekecek. İki rakamın toplanmasından sonra, birikim havuzuna yüzde 30 oranında devlet katkısı ekleniyor. Bahsedilen sistem tamamen Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) bağımsız bir şekilde hayata geçirilecek. Çalışanların TES kapsamında biriken primlerini kullanabilmeleri için en az 10 yıl boyunca sistemde kalmaları zorunluluğu bulunacak. Ayrıca, TES aracılığıyla emekli olabilmek için kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaş şartı aranıyor.