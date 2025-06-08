Pilvenk Şelalesi’nde Genç Kurtarıldı

ZORLU KURTARMA OPERASYONU GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Tunceli-Ovacık karayolu üzerindeki Pilvenk Şelalesi’nde kayalık alanda mahsur kalan bir genç, gerçekleştirilen zorlu bir operasyonla kurtarıldı. Olay, genç bir adamın kurtarılması için yardım çağrısında bulunmasıyla başladı.

ÇOK SAYIDA EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

22 yaşındaki gencin yardım talebi sonrası bölgeye çok sayıda arama kurtarma ve sağlık ekibi yönlendirildi. Ulaşımın son derece zor olduğu kayalık alanda mahsur kalan genç için AFAD, jandarma, 112 acil sağlık ve MUDAK ekibi harekete geçti. Kurtarma operasyonuna, AFAD Dağcılık Ekibinden 5, jandarmadan 5 ve 112 Acil Sağlık’tan 4 personel katılarak toplamda 19 kişilik bir ekip oluşturdu.

İLK MÜDAHALE SONRASI HASTANEYE KALDIRILDI

Yaklaşık 2 saat süren kurtarma çalışması sonucunda, zorlu arazi koşullarında istasyon kurarak ip sistemleriyle genç ile temasa geçildi. Güvenli bir şekilde bulunduğu noktadan alınan genç, ilk sağlık müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Yetkililer, doğa yürüyüşleri ve geziler sırasında vatandaşların dikkatli olmaları ve riskli alanlara yalnız gitmemeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.