Pimco’dan ABD Tahvilleri Üzerine Analiz

TAHVİL YATIRIMCILARI BELİRSİZLİKTEN FAYDALANABİLİR

Tahvil yatırımcıları, ABD yönetiminin gelecekteki adımlarını tahmin etmekte zorlanıyor, ancak Pacific Investment Management Co. (Pimco) yatırım müdürü Daniel Ivascyn’in görüşüne göre bu belirsizlik, önemli kazançlar elde etmek için bir fırsat sunuyor. Bloomberg News’e verdiği röportajda Ivascyn, “Piyasalarda biraz dalgalanma, biraz korku bizim için muhtemelen iyi bir şey olacaktır. Volatilite genellikle aktif fon yöneticileri için fırsat anlamına gelir” şeklinde ifade etti. 5-10 yıllık tahvillere duyduğu güvenin arkasında, sağlam kazanç sağladıkları vurgusu yatıyor ve getirilerin yüzde 5’e yükselmesi durumunda daha fazla alım yapmaya hazır olduğunu belirtiyor.

YATIRIMCILARIN SORDUĞU TEMEL SORU

Ivascyn, yatırımcıların kafasındaki temel sorunun, “ABD yönetiminin politikayı verilere, piyasa sinyallerine ve diğer politika yapıcılardan, merkez bankacılarından gelen geri bildirimlere göre kalibre etmeye ne derece istekli olduğu” olduğunu ifade ediyor. Bu durum, yatırımcıların gelecekteki fiyat hareketlerine olan beklentilerini şekillendiriyor ve stratejilerinin belirlenmesinde önemli bir etken haline geliyor.

DEVLET TAHVİLLERİNDE DÜŞÜŞ

Öte yandan, ABD devlet tahvili getirileri, Çarşamba günü, ülkedeki hizmet sektörü faaliyetlerinin beklenenden daha fazla zayıfladığı açıklaması sonrasında düştü. Institute for Supply Management’ın (ISM) 2024 yılı sona erdiğinde 54 seviyesinde bulunması beklenen hizmet göstergesi, ocakta 52,8’e gerileyerek olumsuz bir tablo çizdi. 5 yıllık gösterge tahvilden 30 yıllık tahvile kadar olan getirilerde en az 10 baz puan düşüş yaşandı. Özellikle, gösterge 10 yıllık tahvil getirisi 11 baz puan kadar düşerek yüzde 4,40 ile 18 Aralık’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Bu oran, 14 Ocak tarihinde yüzde 4,81 ile zirve yapmıştı.