Pınar Altuğ, Fit Görselliğiyle Gündemde

PINAR ALTUĞ’UN HAYATI VE KARİYERİ

“Çocuklar Duymasın” dizisinde canlandırdığı “Meltem” karakteriyle akıllarda kalan Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile evlenmiş, bir yıl sonrasında kızı Su’yu dünyaya getirmişti. 17 yıl süren evliliğini sürdüren Altuğ, 50 yaşına girmesine rağmen fit görünümüyle sık sık gündeme geliyor. Sağlıklı yaşam ve spor konusundaki duyarlılığıyla bilinen oyuncu, tatil döneminde de sporunu ihmal etmediğini gösterebilmişti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI VE TEPKİLER

Altuğ, yoga hocasıyla gerçekleştirdiği akrobatik yoga hareketlerini bahçesinde gösterdiği anları sosyal medyada paylaştı. Bu paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı. Ancak bazı takipçileri, Altuğ’un görüntüleri üzerinden eleştirilerde bulundu. “Bayan yogacılar yok muydu?” ve “Ne gereği var başka bir erkekle bu kadar temas?” gibi yorumlar aldı. Bu eleştiriler karşısında sessiz kalmayan oyuncu, “Neden? Siz her dokunduğunuz karşı cinse karşı halleniyor musunuz?” sözleriyle dikkat çekici bir yanıt verdi.

YENİ TATİL PAYLAŞIMI

Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan Pınar Altuğ, bu olayların ardından eşiyle birlikte tatilde çektikleri mutluluk dolu bir pozu paylaştı. Bikinisiyle kumsalda kamera karşısına geçen 50 yaşındaki oyuncu, yıllardır devam ettirdiği spor alışkanlığı sayesinde fit görünümüyle göz doldurdu. Hayranları, Altuğ’un bu karelerine kısa süre içerisinde binlerce beğeniyle tepki gösterdi. “Yıllara meydan okuyorsun” şeklindeki yorumlar, oyuncunun estetik görüntüsünü öne çıkardı.