Pınar Altuğ, Yoga İle Fit Kalıyor

ÇOCUKLAR DUYMASIN’IN YILDIZI YOGA İLE FORMDA KALIYOR

Pınar Altuğ, “Çocuklar Duymasın” dizisinde “Meltem” karakteri ile izleyicilerin hafızasında yer edindi. 2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Altuğ, 2009’da kızları Su’yu dünyaya getirdi. 17 yıllık mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu, 50 yaşında olmasına rağmen fit görünümüyle dikkatleri üzerine çekiyor.

FIT GÖRÜNTÜNÜN SIRRI YOGA

Altuğ’un sağlıklı yaşam ve spor tutkusu, sosyal medyada yaptığı son paylaşımla bir kez daha gözler önüne serildi. Oyuncu, yoga hocası ile birlikte gerçekleştirdiği akrobatik yoga hareketlerini takipçileriyle paylaştı. Bahçede yapılan çalışmalarında zor ve denge isteyen hareketleri başarılı bir şekilde uygulayan Pınar Altuğ, enerjisiyle kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gördü.

TAKİPÇİLERİNDEN YOĞUN BEĞENİ

Fit fiziğiyle gençlere bile meydan okuyan Altuğ’a takipçileri, “Gençlik iksiri sende gizli” ve “Her geçen yıl daha da güzelleşiyorsun” gibi yorumlar yaptı. Düzenli spor ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla yıllara karşı kendini koruyan ünlü isim, bu kez partneriyle yaptığı yoga çalışmasıyla gündeme geldi. Altuğ’un yoga anlarını paylaştığı gönderi büyük ilgi gördü ve kısa sürede binlerce beğeni aldı. Takipçilerinden gelen birçok yorum da dikkat çekti.