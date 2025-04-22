Pınar Aydın, Giresun’da huzurlu yaşamda

Pınar Aydın’IN EKRANLARDAN UZAK YAŞAMI

Bir dönemin sevilen dizisi Arka Sokaklar ile tanınan Pınar Aydın, uzun bir süre boyunca ekranlardan uzakta bir yaşam sürüyor. Rıza Baba’nın kızı Pınar karakterine hayat veren Aydın, şimdi gözlerden uzakta ama huzurlu bir hayat geçiriyor.

MÜZİK KARIYERİ VE BAŞARILARI

2004 yılında ATV ekranlarında yayınlanan Akademi Türkiye yarışmasıyla adını duyuran Pınar Aydın, kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Müzik kariyerindeki başarısıyla dikkat çeken Aydın, aynı zamanda Özgür Çevik ile anılan isimlerden biri oldu. Sahnedeki başarısını televizyon ekranına da taşıyan Aydın, 2006-2008 yılları arasında Arka Sokaklar dizisinde rol aldı. Dizideki kıvırcık saçlı ve sempatik tavırlı “Pınar” karakteri, izleyicilerin beğenisini topladı.

DİZİLERDEN SONRA EKRANA VEDA

Dizinin ardından 2009 yılında Kız Kaçıran, 2011-2012 yılları arasında ise Akasya Durağı gibi projelerde yer alan oyuncu, bir süre sonra ekranlara veda etti. Uzun bir süre televizyon dünyasında yer alan Pınar Aydın, her şeyi geride bırakarak Giresun’da eşi ve çocuklarıyla yeni bir hayat kurmaya karar verdi.

Giresun’da eşi ve iki oğlu ile sade bir yaşam süren Aydın, doğayla iç içe bir hayat geçirmeyi tercih ediyor. Zaman zaman sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. 43 yaşındaki Pınar Aydın, yıllar içindeki değişimiyle de merak uyandırıyor. Sosyal medyadaki paylaşımlarında, huzurlu ve doğal haliyle beğeni topluyor.