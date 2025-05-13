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Pınar Aydınlar Tahliye Edildi Bugün

PINAR AYDINLAR HAKİM KARŞISINDA

Halkları Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması çerçevesinde 21 Şubat’ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar bugün hakim karşısına çıkıyor. Tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak Aydınlar’ın tahliyesine karar verildi.

Pınar Aydınlar, 12 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Türk halk müziği sanatçısı, yazar ve siyasetçi olarak tanınan Aydınlar, aslen Erzurum’un Aşkale ilçesindendir. 1995 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı’nı kazanarak Temel Bilimler Bölümü’nden mezun oldu.

2003 yılında çıkardığı “Türkü Söylemek Lazım” adlı ilk solo albümü ile müzik kariyerine adım atan Aydınlar, 2007 yılında “Kırmızı Gül” ve 2011 yılında “Mavi Bir Düş” albümlerini de müzikseverlerle paylaştı.

Pınar Aydınlar, 2011 yılında bir konserinde söylediği sözlerden ötürü 10 aylık hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca, 2002 yılında ünlü sanatçı Arif Sağ’ın oğlu Tolga Sağ ile evlenip 2011 yılında boşanmıştır.

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